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    Tarkan’dan ‘Geççek’ teşekkürü

    Yeni şarkısı ‘Geççek’i geçtiğimiz hafta hayranlarının beğenisine sunan Tarkan’dan teşekkür mesajı geldi. Megastar, “Sevginiz, ilginiz, desteğiniz için sonsuz teşekkürler” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 17:31
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    Tarkan’dan ‘Geççek’ teşekkürü

    Tarkan’ın sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Geççek’ şarkısı adeta piyasaları kasıp, kavurdu.

    Geçtiğimiz hafta izleyici ile buluşan şarkı, sadece YouTube’da 7 günde 25 milyona yakın izlenme aldı.

    Çıktığı ilk gün gündeme oturan şarkısı ile ilgili Tarkan’dan da ilk açıklama geldi.

    “SEVGİNİZ, İLGİNİZ, DESTEĞİNİZ İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER”

    Hayranlarına teşekkür eden Tarkan, paylaştığı videolu mesajında şunları söyledi:

    “Geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım ‘Geççek’ ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum, sizler de iyi ki varsınız.”

    Tarkan’dan ‘Geççek’ teşekkürü VİDEO

    Tarkan’dan ‘Geççek’ teşekkürü #1

    Tarkan’dan ‘Geççek’ teşekkürü #2


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