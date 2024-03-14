Tarkan'dan hayranlarına müjde! Stüdyodan paylaşım heyecanlandırdı Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi verdi.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden usta şarkıcı Tarkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarına yeni albüm müjdesi verdi.

Sanatçı stüdyada çekildiği fotoğrafını şu notla yayınladı:

"Yakındır kavuşmamız."

"Biliyorum 'artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar' diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız."

Tarkan en son Cumhuriyet'in 100.yılı ve Atatürk için 'Sen Rahat Uyu' adlı marşı yazmıştı.