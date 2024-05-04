Tarkan'dan sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil. Belediyelerin sokak hayvanlar konusuna daha vicdani ve mantıklı çözümlerle yaklaşması gerek" dedi.

ensonhaber.com

Sokak köpekleri, Türkiye gündeminin en büyük sorunları arasında yer alıyor.

Hemen her gün yaşanan köpek saldırıları 7'den 70'e kadar birçok vatandaşa zarar verirken, köpekleri toplayan belediyeler de hayvanseverlerin tepkisiyle karşılaşıyor.

Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Tarkan.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarkan, belediyelere seslendi.

"Daha mantıklı çözümlerle yaklaşılmalı"

"Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil" diyen şarkıcı, şunları söyledi: