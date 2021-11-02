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    Tarkan'dan 'Tavatar' paylaşımı

    Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Megastar Tarkan'ın, dünyaca ünlü Avatar filminin filtresiyle çektiği video büyük beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 21:53
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 22:28
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    Tarkan'dan 'Tavatar' paylaşımı

    Koronavirüs salgını nedeniyle sahnelere ara veren ve uzun süredir Almanya'da olan Tarkan, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmişti.

    Yaptığı paylaşımlarla konuşulan Tarkan'ın Instagram hesabından yayınlandığı son video, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Takipçileri, 49 yaşındaki Tarkan'ın gönderisine binlerce beğeni ve yorum yaptı.

    "TAVATAR" PAYLAŞIMI

    'Avatar' filmi için hazırlanan filtre ile bir video çeken ünlü şarkıcı, gönderisine "Tavatar. Fazla kaptırmış olabilirim ama 2022’de vizyona girecek olan 'Avatar 2’yi gerçekten iple çekiyorum" notunu düştü.

    Tarkan'dan 'Tavatar' paylaşımı VİDEO

    Tarkan dan Tavatar paylaşımı #1

    Tarkan dan Tavatar paylaşımı #2

    Tarkan dan Tavatar paylaşımı #3

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