Tarkan'dan Türkan Şoray paylaşımı

Tarkan, çok sevdiği Türkan Şoray'ın doğum günü için bir paylaşım yaptı.

Megastar Tarkan, 75 yaşına giren ünlü oyuncu Türkan Şoray'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Tarkan altına da “Daha nice sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim sultanım. Sen iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz” notunu düştü.

"SENİ ÇOK SEVDİM"

Şoray da yorum karşısında “Canım Tarkan benim de seni çok sevdiğimi biliyorsun, doğum günümü kutlaman beni nasıl mutlu etti anlatamam. Seni ilk gördüğümde mütevaziliğin, binlerce ışık saçan gözlerinden sıcakkanlılığından etkilendim ve seni çok sevdim” diyerek Tarkan’a olan sevgisini dile getirdi.