Haber Merkezi
Megastar Tarkan, anne acısı yaşıyor. Ünlü şarkıcının Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeni hayatını kaybetti.
Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Neşe Tevetoğlu için Maltepe’deki Cumhuriyet Camii’nde cenaze töreni gerçekleştiriliyor. Tören öncesi çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Tarkan için camii avlusuna çadır kuruldu.
Cenaze törenine saatler önce gelmeye başlayanlar arasında Zerrin Özer gibi ünlü isimler yer aldı.
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