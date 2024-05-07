Tarkan'ın sevgilisi olarak tanınmıştı! Bilge Öztürk, 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile yine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İlişkisi eleştirilen Bilge Öztürk, bu defa dudak dudağa...

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Megastar Tarkan'la yaşadığı aşkla ünlü biri haline gelen 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, çok eleştirilen ilişkisi ile yine gündeme geldi.

Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile doludizgin bir aşk yaşayan Bilge Öztürk, sevgilinin yeni yaşını aşk pozlarıyla kutladı.

"Maşallah"

Takipçileri, çiftin aşk pozlarına sosyal medyada beğeni yağdırdı. Öztürk ve sevgilisinin dudak dudağa karelerine "Maşallah" yorumları gecikmedi.

"Sizi çok seviyorum"

Bu aşka onay veren bir isim de anne Bennu Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı.