Tarkan'ın yılbaşı konserinden alacağı ücret dudak uçuklattı. "Güzel bir teklif geldi" Ünlü isimlerin yılbaşı konserler ücretleri belli oldu. Alacağı rakamla zirveye yerleşen Tarkan'dan açıklama geldi.

ensonhaber.com

Her sene merak edilen ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri tek tek ortaya çıkmaya başladı.

Ünlülerin yeni yıla nerede gireceklerinden daha çok alacakları sahne ücretleri konuşuluyor.

25 milyon TL iddiası vardı

Megastar Tarkan'ın yılbaşı gecesinde sahne alması için 25 milyon TL istediği iddia edilmişti.

28 milyon TL'yi kabul etti

Tarkan'ın yılbaşında nerede sahne alacağı belli oldu. Yeni yıla Kıbrıs'ta girecek olan Tarkan'ın, bir otelle 28 milyon TL karşılığında anlaştığı söyleniyor.

"Güzel teklifti, değerlendirdim"

Tarkan, “Güzel bir teklif geldi, ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim.” açıklamasını yaptı.