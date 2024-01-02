Tarkan'ın yılbaşında kazandığı para ortaya çıktı! Yılbaşı konserinden 10 milyon lira aldı Türkiye'nin Megastar'ı Tarkan'ın yılbaşı konserinden 1 milyon dolar kazandığı iddiası yalanlandı.

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Çoğu zaman yeni yılı ailesiyle birlikte evinde geçirmeyi tercih eden ünlü şarkıcı Tarkan, yüksek fiyatlı teklifler gelince değerlendirmeden de geçemiyor.

Bu sene de yeni yıla sahnede giren Tarkan'ın yılbaşı konserinden kazandığı para herkes tarafından çok merak edilmişti.

“Güzel bir teklif geldi"

Sahneye çıkmadan önce iddia edilen fiyatlar hakkında açıklama yapan Megastar, “Güzel bir teklif geldi, ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim.” açıklamasını yaptı.

"Tarkan 10 milyon lira almış"

2. Sayfa programının sunucusu gazeteci Müge Dağıstanlı 1 milyon dolar iddialarını yalanladı. Dağıstanlı, "Yeni yılın rekoruna bir milyon dolar kazandığı konuşulan Tarkan imza attı. Ancak bir iddiaya göre böyle bir rakam yok. Tarkan 10 milyon lira almış" ifadesini kullandı.