Tartıda 120 kiloyu gören Cem Belevi, nasıl zayıfladığını anlattı

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Bir süredir gözlerden uzak olan Cem Belevi, Evrim Akın'ın programına konuk oldu. Deniz manzaralı dubleks evinde samimi açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, İngiltere'de yaşadığı süreçte çok kilo aldığını söyledi.

120 kiloya kadar çıkan şarkıcı nasıl zayıfladığını anlattı:

"120'Yİ GÖRDÜM"

"Çok iştahlıyımdır. İngiltere'de ben İzmir çocuğuyum ben kapalı hava sevmem yani bunaldım ve 120 kilolara çıktım.

30 kilo verdim ben, Caddebostan'da koşarak ve sonra tabii diyet miyet."

Belevi sağlıklı yaşam konusunda hassas olduğunu da sözlerine ekledi.

2022'de meslektaşı İrem Derici ile yeni bir aşka yelken açan ancak mutluluğu uzun sürmeyen ikili, birkaç ay sonra yollarını ayırarak birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.

Ünlü şarkıcı Cem Belevi, İrem Derici'yi ihanetle suçlanmıştı.