Tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor! Defne Samyeli'nin külotlu çorap kombinine yorum yağdı Her giydiğiyle olay yaratan ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'den külotlu çorap kombini geldi. Samyeli'nin tarzı pek beğenilmedi.

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Sunuculuktan şarkıcılığa hızlı bir geçiş yaparak herkesi şaşırtan 41 yaşındaki Defne Samyeli, fit vücudu ve kusursuz cildi ile sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hem özel hayatıyla hem de açıklamalarıyla çok konuşulan Samyeli, bu kez Instagram hesabından külotlu çorap ve body kombiniyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Geçtiğimiz günlerde Nükhet Duru'nun doğum günü partisinde de bu tarzda giyinen Defne Samyeli, vücut hatlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Çorap- body akımı

Samyeli'nin son paylaşımı ise külotlu çorap- body akımını sevdiğini gösterdi. Siyahlar içerisine bürünen ünlü güzel, peleriniyle de kombinine hava kattı.

Ünlü isme sosyal medyada, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı.