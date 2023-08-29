Taşıyıcı anne Katie Price'ı terk etti Eski ilişkilerinden ve evliliklerinden beş tane çocuk sahibi olan Katie Price, iddiaya göre bir taşıyıcı anne aracılığıyla yeni bir bebek sahibi olmak istedi.

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Sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla sürekli gündeme gelen Katie Price, bir kez daha anne olmak için yıllardır kendisine hayran olan bir genç kadınla anlaştı.

Planı yapan 45 yaşındaki Price, bir taşıyıcı annenin dünyaya getireceği bebek için yumurtaları kendisinden aldıracaktı.

Sperm için de bir dargın bir barışık nişanlısı Carl Woods ona destek olacaktı. Eğer o kabul etmezse de bir donörün bağışıyla hamilelik sağlanacaktı.

6. bebek gelecekti

Fakat 6. bebeğine kavuşmak heyecanlanan Katie Price’ın sevinci yarım kaldı. Taşıyıcı anne olmaya söz veren genç kadın fikrini değiştirdi.

Taşıyıcı anne, Katie Price'ın kendisine saygısızlık yaptığını ve bu yüzden taşıyıcı anne olma fikrinden vazgeçtiğini İngiliz basınına açıkladı.

Taşıyıcı anne, hamile kalmadan bu işten vazgeçti.