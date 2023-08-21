Tatilde görüntülenen Yonca Evcimik, sitem etti Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, geçen hafta çıkan haberleri hatırlatarak muhabirlere sitem etti.

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90'lı yıllara damga vuran, 'Abone' ve 'Kendine Gel' gibi popüler albümlere imza atan Yonca Evcimik, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenmişti.

Bikinili görüntülenen Evcimik'in Instagram'da paylaştığı pozlar ile gerçek hali arasındaki fark dikkat çekmişti.

Photoshop'suz Yonca

Photoshop'suz hali dikkat çeken Evcimik'in tatildeki kareleri sosyal medyada gündem oldu.

Bodrum'da çekilen karelerini tekrardan Instagram hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı gazetecileri göreve çağırdı.

Kilolu olmadığını çekim yüzünden böyle çıktığını söyleyen Evcimik paylaşımına şunları yazdı:

"Muhabirler göreve"

"3 gün arayla çekilmiş fotoğraflar. Işık, kadraj ve lens bağlı oluyor çıkan kareler. Daha iyilerini çekmek için muhabir arkadaşları göreve davet ediyorum."