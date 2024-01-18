Taverna müziğinin efsane ismi Fedon, 54'üncü evlilik yıl dönümünü kutladı

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76 yaşındaki ünlü şarkıcı Fedon, 1968 yılından beri Eda Kalyoncu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Evlilik yıl dönümünü kutladı
Ünlü şarkıcı evlilik yıl dönümünü paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Fedon Kalyoncu bu siyah beyaz karenin altına şu notu düştü:
"Bugün eşimle 54.evlilik yıl dönümümüz, birlikte sağlıklı daha nice senelere"
"İtiraf ediyorum"
Taverna müziğinin sevilen ismi Fedon Fedon, geçtiğimiz günlerde "İtiraf ediyorum ben iyi bir koca olamadım. Eşimin hoşgörüsü sayesinde bunca yıl evliliğimiz devam etti" diye konuşmuştu.
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