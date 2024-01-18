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Taverna müziğinin efsane ismi Fedon, 54'üncü evlilik yıl dönümünü kutladı

Taverna müziğinin efsane ismi Fedon, 54'üncü evlilik yıl dönümünü kutladı Daha önce yaptığı bir açıklamada "İyi bir koca değilim" diyen ünlü şarkıcı Fedon, evlilik yıl dönümünü paylaştığı fotoğrafla kutladı.