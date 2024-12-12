Taylor Swift bonkör çıktı! Ekibine dağıttığı ikramiye dudak uçuklattı

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in, Eras turnesi bitti.

Konser turnesi sona eren Taylor Swift, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"HATIRLIYORUM"

"Nadir bir durumdu. Orada bulundum. Hatırlıyorum." diye yazdı. Swift gönderisini bir kalp emojisiyle sonlandırdı.

Swift, turne ekibine maaşlarının yanı sıra kamyon şoförlerinden yemek tedarikçilerine, prodüksiyon asistanlarından dansçılara ve daha fazlasına kadar toplamda 197 milyon dolarlık ikramiye verdi.

2 MİLYON DOLAR

Şarkıcının prodüksiyon şirketi, 149. ve son konserinin ardından Eras Tour'a 10 milyondan fazla kişinin katıldığını ve 2 milyon dolardan fazla bilet satıldığını doğruladı.