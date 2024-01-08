Taylor Swift herkesi şaşırttı! Yapılan espriyi kaldıramadı, töreni terk etti Altın Küre Ödül Töreni'ne katılan Taylor, sunucu Jo Koy'un, sevgilisi Travis Kelce hakkında yaptığı şakaya kızdı ve mekandan ayrıldı.

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Altın Küre'nin sahipleri görkemli bir törenle ödüllerini aldı.

Törene katılan başarılı şarkıcı Taylor, ödülünü Barbie filmine kaptırdı.

Ödülün açıklanmasından kısa bir süre sonra ise Swift'in, ödül töreninde olmadığı fark edildi.

Swift hayranları, ünlü şarkıcıya eşlik eden arkadaşı Keleigh Sperry'nin yerinin boş olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Başarılı ismin ödül törenini terk ettiği ise gecenin ilerleyen saatlerinde belli oldu.

Şakayı beğenmedi, sinirle töreni terk etti

Sunucu Koy, konuşmasında, "Tekrar hoş geldiniz. Altın Küre ile NFL arasındaki en büyük fark; Altın Küre'de Taylor Swift'in daha az kamera çekimi olması." dedi.

Koy bu esprisinde, Swift'in Travis Kelce'i desteklemek için sık sık maçlara gitmesine ve bu sırada kameraların Swift'e yoğunlaşmasına atıfta bulundu.

Koy'un bu esprisinden sonra, kameralar Swift'e döndü ancak ünlü şarkıcı bu espriyi komik bulmadı. Şarkıcının sinirli bakışlar attığı görüldü.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olayla ilgili pek çok kullanıcı yorum yaptı.

Kimi Swift'in şakayı kaldıramamasıyla dalga geçerken, kimi de sunucu Jo Koy'u sınırı aşmakla suçladı.