Taylor Swift'in hayatı ve şarkıları psikoloji dersine konu oldu Bugüne kadar birçok rekora imza atan ve dünya çapında sevilen şarkıcı Taylor Swift'in hayatı ABD'deki bir üniversitede psikoloji dersinde işlenecek.

ensonhaber.com

Son albümü Midnights ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, turnelerine devam ediyor.

Şu sıralar Eras turnesiyle gündemden düşmeyen şarkıcı, hayranlarına adeta müzik ziyafeti veriyor.

Turne kapsamında binlerce hayranıyla bir araya gelen Swift, bu defa ise başka bir konuyla gündemde.

Başarılıcı şarkıcının hayatı ve şarkıları ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nde "Taylor Swift'in Psikolojisi - Sosyal Psikolojinin İleri Konuları" adlı derste işlenecek.

Konserden ilham aldı

ASU News'un haberine göre; dersi verecek olan psikoloji bölümü doktora öğrencisi Alexandra Wormley, dersin Taylor Swift'in çalışmalarını, ilişkilerini ve hayranlarını sosyal psikoloji kapsamında işleyeceklerini belirtti. Wombley, dersin amacının şarkıcının hayatını analiz etmek olmadığını söyledi.

Dersin Swift'in ne kadar sevildiği veya sevilmediği üzerine olmadığını belirten Wombley, şarkıcının Arizona eyaletinin Glendale'deki konserinin kendisine ilham olduğunu söyledi.

Çok sıkı bir Swift hayranı olmadığını itiraf eden ders eğitmeni, sosyal psikolojiyi şarkıcının yaşamı ve çalışmaları üzerinden öğretmenin daha ilgi çekici olacağı kanaatinde.