Tayyar Öz - Özlem Öz çifti ve 12 kişinin mal varlıklarına el konuldu Haklarında soruşturma açılan Tayyar Öz ve eşi fenomen Özlem Öz'ün yanında 12 kişinin de tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

ensonhaber.com

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması sonrasında, paylaşımlarıyla dikkat çeken ve aynı sofrada poz verdikleri ortaya çıkan Tayyar Öz ve eşi fenomen Özlem Öz hakkında başlatılan soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Yapılan incelemeler sonucunda, 24 Kasım 2023’te ikili hakkında, "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Mal varlıklarına el konuldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışı yasağı konulan Tayyar Öz ile eşi fenomen Özlem Öz'ün tüm mal varlıklarına da el konuldu.

Polat davasında 12 kişinin mal varlıklarına da el konuldu

Cumhuriyet gazetesinden Murat Ağırel'in haberine göre; Dilan ve Engin Polat davasına dahil edilen 12 kişinin de tüm mal varlıklarına el konuldu: