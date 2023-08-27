Taze anne Aslı Enver, ailesiyle fotoğraf paylaştı: Öpmelere doyamadı... 39 yaşındaki oyuncu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile yeni karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Çiçeği burnunda çift, kızlarını öpmeye doyamadı.

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Oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde anne oldu.

Güzelliği ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ünlü isim, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Zaman zaman esprili paylaşımlar yapan Enver, şimdilerde kızı Elay ile karelerini yayınlıyor.

39 yaşındaki çiçeği burnunda anne, henüz kızının yüzünü göstermedi.

Yeni aile karesi

Ancak eşi Berkin Gökbudak ve Elay ile sık sık paylaşımlar yapmaya başladı. Son olarak dün sosyal medya hesabından aile karelerini yayınladı.

Kızlarını öpmeye doyamayan çiftin fotoğrafları, kısa sürede gündem oldu.

Sürpriz evlilik

Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile boşanmasının ardından şarkıcı Murat Boz'la büyük bir aşk yaşamıştı.

Evlenecekleri konuşulan çift, bir ayrıl bir barış ilişkilerini noktaladı.

Ardından Enver, 2022'nin kasım ayında iş adamı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu.

Kısa süre sonra oyuncunun bebek beklediği öğrenilmişti.