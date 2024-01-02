Taze anne Aslı Enver, doğum kilolarını verdi! Yeni yılın ilk gününde bikinili poz geldi Eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay'la Meksika yollarına düşen Aslı Enver, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bir dönemin en popüler dizilerinden Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Mine karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, en son 'Arayış' adlı bir dijital projeyle izleyici karşısına çıkmıştı. İlk kez ekranda olan ünlü oyuncu, performansıyla büyük beğeni almıştı.

İlk kez anne oldu

Sosyal medyada da olmak üzere oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, 12 Kasım 2022 tarihinde Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlenmişti. Müjdeleri art arda veren Enver'in, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Enver, Elay adını verdiği kızını 4 Temmuz'da kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı.

Meksika'da

Geçtiğimiz haftalarda kızı ve eşiyle birlikte Amerika tatiline giden ünlü oyuncu, Amerika'nın ardından rotayı Meksika'ya çevirdi.

Eşine poz verdi

Geçen temmuz anne olan Aslı Enver eski formuna kavuştu. Amerika tatilinde eşine poz verdi. Bikinili paylaşımı kısa sürede gündem olan güzel oyuncuya sevenleri yorum ve beğeni yağdırdı.