Taze anne Eda Ece anneliği anlattı: "Doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım" Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle izleyicilerden tam not alan Eda Ece, şu sıralar ekranlardan uzak. Yeni doğum yapan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni hayatını paylaştı.

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Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz sene hayatını birleştiren ünlü oyuncu Eda Ece'den düğünün ardından hamile olduğunu açıklamıştı.

Hamileliği boyunca sık sık paylaşım yapan Eda Ece, geçtiğimiz haftalarda ise bebeğini dünyaya getirmişti.

"Sabırsız kızım"

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti kızlarına Mina İpek adını verdi. Annelik heyecanı yaşayan Eda Ece, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" demişti.

"7/24 minik kuşumlayım"

Ece, doğum sonrası süreçte neler yaşadığını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı ve şunları söyledi: “Doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş anladım.

"yku yok, dinlenme yok"

Uyku yok, dinlenme yok, sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun. Aklın, fikrin onda.

Dev bir sevgi ve fedakârlık, çok acayip. Meğer kızlar neler yaşıyormuş da anne olmadan haberim yokmuş.”