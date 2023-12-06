Taze anne Ezgi Mola, bebeğinin ilk fotoğrafını paylaştı Ünlü oyuncu Ezgi Mola, minik oğlunun doktor kontrolünde çekilen ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Masumlar Apartmanı dizisiyle büyük çıkış yakalayan oyuncu Ezgi Mola ile 4 yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti.

"Sağlıklı gelsin yeter"

Sürpriz nikahtan kısa süre sonra hamile olduğunu açıklayan Mola, "Bizim için cinsiyet o kadar önemli değil. Sağlıklı gelsin yeter, çok şükür her şey yolunda da gidiyor. Bizde bir anı olsun" demişti.

Aksaklı da, “Şimdiye kadar hep kız tahmin ettim. Ezgi de hep erkek diyordu. Bizim için sağlıklı gelsin yeter” diye konuşmuştu.

40 yaşındaki Ezgi Mola, 6.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden minik oğlunun ilk karesini paylaştı.

Doktor kontrolü

Bebeğini doktor kontrolüne getiren ünlü isim, paylaşımına; "Canım doktorumuz. Sonunda o gün geldi mi? Kontrol günü..." mesajını yazdı.

Kısa sürede gündem olan paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.