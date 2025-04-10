Taze anne Hailey Baldwin Bieber minik bikinisiyle poz verdi! Fotoğrafa beğeni yağdı

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Şarkıcı Justin Bieber’ın eşi dünyaca ünlü model 28 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber'dan yeni fotoğraf geldi.

Bieber, Instagram’da sekiz ay önce oğlu Jack’i dünyaya getirmesine rağmen kusursuz fiziğini sergileyen bir gönderi paylaştı.

ZEBRA HAİLEY

Zebra desenli cesur bir iki parçalı bikiniyle aynanın karşısında poz veren Hailey, sınırları zorladı.

Evlilikleri ciddi şekilde mercek altına alınan ünlü çift için ilişkilerinde sorun yaşadıklarına dair söylentiler dolaşmaya devam ediyor. Justin’in son zamanlarda yaptığı endişe verici bir canlı yayının ardından hayranları sağlığı konusunda da endişeli.