Taze anne Melisa Aslı Pamuk'tan yeni fotoğraf! Oğlunu ve eşini paylaştı

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Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine giren Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta oğullarına kavuştu. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftten Pamuk, sosyal medyadaki aktif durumunu sürdürüyor.

MYLAN BEBEK

Mylan adını verdiği oğullarının yüzünü geçtiğimiz hafta ilk kez gösteren ünlü çiftten Melisa Aslı Pamuk, Babalar Günü'nü de es geçmedi.

Eşi Yusuf Yazıcı ile oğlunun fotoğrafını paylaşan Melisa Aslı Pamuk, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"İYİ Kİ VARSIN"

Pamuk paylaşımına "İyi ki varsın Babalar Günün kutlu olsun en iyi baba. Seni seviyorum" notunu düştü. Yusuf Yazıcı ise paylaşıma kalp emojisi ile yanıt verdi.