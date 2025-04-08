Taze anne Pınar Deniz'den yeni karar! Bebeğine kendi bakacak

Haber Merkezi

31 yaşındaki Pınar Deniz ve 38 yaşındaki Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla alkış toplayan Deniz, verdiği kararla da adından söz ettirdi.

Çift oğullarına 'Fikret Hakan' adını verdi. Hakan, Kaan Yıldırım’ın babasının adı."

"ÇOK MUTLUYUZ"

Önceki gün kontrol için hastaneye gelen çiftten Kaan Yıldırım, yaptığı açıklamada heyecanını şu sözlerle anlatmıştı: "Fikret Hakan dünyaya geldi. Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Şimdi biliyorsunuz ilk süreçler biraz yorucu oluyor. Anne için özellikle. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

"Oğlunuzu ilk kucağınıza aldığınızda ne hissettiniz?" sorusunu da yanıtlayan Kaan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Bunlar biraz özel ve duygusal şeyler. İnsanın başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Biraz öyle duygular. Anne-babalar anlar. Yüksek heyecanlar. İsteyen herkese nasip olsun! Ben doğum anında da Pınar'ın yanındaydım, ikisi de sağlıklı."

KARİYERE ARA

Son olarak ortaya atılan iddialara göre Pınar Deniz, bebeğiyle kendisi ilgilenmek için setlere bir süre ara verecek. Pınar Deniz'in bakıcı ya da yardımcı istemediği, onun yerine oğlu Fikret Hakan'ı kendisinin büyütmeyi tercih edeceği iddia edildi. Ünlü oyuncunun film ve dizilere en az 2 yıl ara vereceği de söylenenler arasında.