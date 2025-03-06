Taze anne Zeynep Tuğçe Bayat doğum kilolarından kurtuldu

Haber Merkezi

Ekranların iki ünlü ismi Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2017'de aşk yaşamaya başladı. 2020 yılında da nikah masasına oturdu.

YENİ ANNE OLDU

Kısa bir süre önce anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına Atlas adını verdi.

Şimdilerde oğulları ile vakit geçiren çiftten Zeynep Tuğçe Bayat, bir film galasında boy gösterdi.

GALA TARZI BEĞENİLDİ

Daha yeni doğum yapan ünlü ismin formda hali dikkat çekti. Doğum kilolarından hızla kurtulan Zeynep Tuğçe Bayat, mini etek ceket kombini ile beğeni topladı.