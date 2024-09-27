Taze aşıklar Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı gecelerde görüntülendi Şimdilerde 'Zamanın Kapıları' ile dikkat çeken Esra Bilgiç, yeni sevgilisiyle gecelerde görüntülendi.

Haber Merkezi

Ekranların güzel oyuncularından Esra Bilgiç, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evli olan Bilgiç, geçtiğimiz ay Faruk Sabancı ile görüntülenmişti.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Son olarak bir gece de objektiflere yansıyan ünlü çift, "Her şey yolunda, çok teşekkür ediyoruz. Evlilik daha konuşulmuyor, bunlar için çok erken, daha müsait vakitte konuşuruz." dedi.

Geceye el ele katılan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı poz vermekten de çekinmedi.