Taze aşıklardan 2025 paylaşımı! Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç yeni yıla beraber girdi

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2022 yılında Demet Özdemir ile evlenen ve bir yıl sonra boşanan Oğuzhan Koç, aşka küsmemiş ve kalbinin prensesini her zaman aramaya devam etmişti.

Aradığı aşkı bulduğuna inanan Koç, geçtiğimiz aylarda oyuncu Hazal Subaşı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

"MUTLU YILLAR"

Aşkları dolu dizgin devam ederken Hazal Subaşı'dan 2025 paylaşımı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Hazal Subaşı, "Güzelliklerle gel 2025... Mutlu yıllaaarrr!" yazdı.

Oğuzhan Koç da paylaşıma kalp emojisi atarak yanıt verdi.

Çift geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de görüntülenmişti. Muhabirlerin, “2024’ü geride bırakırken, siz de bu yılın en çok konuşulan çifti oldunuz. Çift olarak büyük bir uyum sergiliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Oğuzhan Koç esprili bir dille yanıtlayarak, “Çok teşekkür ediyoruz, çok mutluyuz. Her şey yolunda. Yılın çifti ödülünü alırız diye böyle bir birliktelik gerçekleştirmedik ama bu ilgiye çok minnettarız.” demişti.