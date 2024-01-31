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Taze baba İdo Tatlıses ikizler için imaj yeniledi! Son hali olay oldu

Taze baba İdo Tatlıses ikizler için imaj yeniledi! Son hali olay oldu Artık iki çocuk babası olan şarkıcı İdo Tatlıses bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından imaj tazeledi.