Taze baba Kaan Yıldırım oğulları Fikret Hakan'ı anlattı

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Geçtiğimiz yıl bebeklerini bekledikleri dönemde Roma'da yıldırım nikahıyla dünyaevine giren ekranların iki ünlü ismi Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, bebekleri Fikret Hakan'a geçtiğimiz günlerde kavuşmuşlardı.

Hastane çıkışı görüntülenen taze baba Kaan Yıldırım; bebek, anne ve babalıkla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Kaan Yıldırım, "Fikret Hakan dünyaya geldi. Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Şimdi biliyorsunuz ilk süreçler biraz yorucu oluyor. Anne için özellikle. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İKİSİ DE SAĞLIKLI"

"Oğlunuzu ilk kucağınıza aldığınızda ne hissettiniz?" sorusunu da yanıtlayan Kaan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Bunlar biraz özel ve duygusal şeyler. İnsanın başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Biraz öyle duygular. Anne-babalar anlar. Yüksek heyecanlar. İsteyen herkese nasip olsun! Ben doğum anında da Pınar'ın yanındaydım, ikisi de sağlıklı."

Yıldırım, bebeğin kime benzediği yönündeki sorulara ise şu yanıtı verdi: "Daha belli değil. Biliyorsunuz bebekler çok değişiyor. Karışım gibi. Ben Pınar'ı görüyorum, o da beni görüyor. O değişir."