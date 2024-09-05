Taze çift el ele! Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir ile Acun Ilıcalı'nın düğününe gitti Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve eşi Murat Özdemir, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın düğününe katıldı.

Haber Merkezi

55 yaşındaki ünlü televizyoncu iş insanı Acun Ilıcalı dün gece hayatını Ayla Çağla Altunkaya ile birleştirdi.

Düğüne sürat teknesi ile gelen çift Esma Sultan Yalısı'nda dünya evine girdi.

Günlerdir merakla beklenen düğünün ardından çift yakın dostları ile partide buluştu.

Özellikle gecede eski dostlar Ebru Gündeş ve Hadise'nin olup olmayacağı merak ediliyordu.

En dikkat çeken davetli Ebru Gündeş oldu. Ebru Gündeş ve eşi Murat Özdemir Esma Sultan Yalısı'na el ele geldi.

REZA ZARRAB İDDİASI

Bir dönem yakın dost olan ikiliden Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiaları uzun süre konuşulmuştu.

Düğüne katılmayan Hadise'den sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

"SİZİ SEVİYORUM"

Hadise Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla'yı paylaşarak "Yanınızda olmayı çok isterdim. Ömür boyu mutluluklar sizi seviyorum" dedi.