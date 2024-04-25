Taze gelin Ebru Gündeş'ten olay gönderme! Yüzüğünün boyutunu beğenmedi Dördüncü kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile hayatımı birleştirmişti. Taze gelin Ebru Gündeş şimdi de son konserindeki yaptığı hareketle gündem oldu. Ünlü isim sahneden yeni yüzük istedi.

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Sahnelerin en güçlü seslerinden Ebru Gündeş, mutluluğu yeniden buldu.

Uzun zamandır yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde olan ünlü şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu Murat Osman Özdemir ile şubat sonunda Dubai'de sessiz sedasız evlenmişti.

4. kez nikah masasına oturan Gündeş, bir kez daha gelin olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Yeni yüzük istedi

Evliliği büyük ses getiren Gündeş, bu defa son konseri ile gündeme geldi.

Gündeş, kendisini izleyemeye gelenler arasında mücevher markası sahibi arkadaşını görünce kendini tutamadı.

Taze gelin Ebru Gündeş, yüzüğünün boyutunu beğenmeyince sahnede yeni yüzük istediğinde bulundu.

"Kafam kadar olsun!"

Gündeş, tektaşını işaret ederek, "Değiştirelim mi? Kafam kadar olsun!" anlamına gelen hareketler de bulundu. Ünlü şarkıcının o anları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.