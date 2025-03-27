Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Koray Avcı, şehir hayatını bırakıp soluğu doğada aldı ve huzuru masmavi denizlerde buldu. Ünlü isim, radikal bir karar aldı ve hayatını baba yadigârı mütevazı bir teknede sürdürmeye karar verdi.

"KAPTAN OLMAYA KARAR VERDİM"

'Avcı' adını verdiği teknesinde yaşayan ünlü şarkıcı 'Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı, bana kaldı. Kaptan olmaya karar verip eğitim aldım' dedi.

Yaz aylarını teknesinde geçiren Koray Avcı, karaya sadece ihtiyaçları için çıkıyor. Avcı, arkadaşları ile görüşmek ve alışveriş dışında zamanının tümünü teknesinde geçiriyor.