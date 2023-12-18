Telefonu dinleniyormuş! Prens Harry kazanan taraf oldu Daily Mirror gazetesinin sahibi Mirror Group Newspapers'ın Prens Harry'nin telefonlarını dinlediği ve yasa dışı yollarla özel bilgi topladığı kanıtlanırken, 140 bin 600 sterlin tazminat ödeyeceği ortaya çıktı.

İHA

Prens Harry ve Meghan Markle, bu defa açtıkları davayı kazanan taraf oldu...

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Daily Mirror gazetesinin sahibi Mirror Group Newspapers'ı tazminat ödemeye mahkum etti.

Mahkeme, İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin telefonlarını dinlediğine ve yasa dışı yollarla özel bilgi topladığına hükmederek 140 bin 600 sterlin tazminat ödemesine hükmetti.

"Olanları görmezden geldiler"

İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin Daily Mirror gazetesinin sahibi Mirror Group Newspapers'a (MGN) açtığı davada karar çıktı. İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada, MGN'nin Prens Harry'nin telefonunu dinlediğine ve kişisel bilgilerini elde ettiğine, 33 haberinden 15'ini yasa dışı yollarla bilgi toplayarak hazırladığına hükmedildi.

Yargıç Timothy Fancourt, 386 sayfalık kararında 2 MGN yöneticisinin telefon dinlemesinden haberdar olduğunu ve durumu örtbas ettiğini belirtti. Fancourt, "Olanları görmezden geldiler ve gizlediler. Bu yasa dışı faaliyet durdurulmuş olsaydı Prens Harry'nin özel bilgilerinin kötüye kullanılması çok daha erken önlenmiş olacaktı." ifadelerini kullandı.

MGN'nin Prens Harry'e 140 bin 600 sterlin tazminat ödemesine karar verildi.

"Ejderhaları öldürmenin beni yakacağı söylendi"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Prens Harry, "Bugün hakikat ve hesap verebilirlik için harika bir gün" ifadelerini kullanarak, mahkemenin kararının benzer yöntemleri kullanan diğer haber kuruluşları için "uyarı niteliğinde" olduğunu ifade etti. Prens Harry, "Bana ejderhaları öldürmenin beni yakacağı söylendi. Ancak bugünkü zafer, özgür ve dürüst bir basın için gerekeni yapmanın önemi göz önüne alındığında ödenmeye değer bir bedel. Görevimiz devam ediyor." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)