Teoman Eskişehir'de sahne aldı! Hayranları birbirini ezdi Eskişehir’de düzenlenen Teoman konserinde kapıların açılmasıyla ön sıralarda yer kapmak için koşan yüzlerce kişinin videosu görenleri hayrete düşürdü.

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İHA

Ünlü şarkıcı Teoman, konserlerine devam ediyor.

Şarkıcı bu kez üniversiteli gençlerin yoğun olarak yaşadığı Eskişehir'de konser verdi.

Saat 18.00’de kapıları açılan konser alanına giren yüzlerce kişi, sevdiği sanatçıyı en önden görmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Sahne önüne kadar koşu maratonu

Konser alanının girişinden sahne önüne kadar maratonu aratmayan koşu yarışı, görenleri hayrete düşürdü. Konserde yüzlerce kişi, keyifli dakikalar geçirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)