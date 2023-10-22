Teoman evleneceği yaşı açıkladı: 80'imden sonra...

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Şarkıcı Teoman Cihangir’de basın mensuplarına yakalandı.

Yöneltilen soruları yanıtlayan Teoman, evlilik konusundaki açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

55 yaşındaki şarkıcı, ölümden korktuğunu vurguladı.

80 yaşımdan sonra evliliği düşünmeye başlarım

Konuyu espriye döndüren Teoman şu cümleleri kullandı;

Ayvayı yedik, yaşlanıyoruz. Yıllar çok hızlı geçiyor. Bir yaşa geldikten sonra daha da hızlanıyor. 70 yaş evlilik düşüncesini de değiştirdim. Erken olduğunu düşünüyorum. 80 yaşımdan sonra evliliği düşünmeye başlarım.