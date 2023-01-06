Teoman: EYT bana da vurdu

Daha önce verdiği bir röportajda "Ben artık yarı emekliyim" ifadelerini kullanan Teoman, emekli oluyor.

Çağan Irmak'ın yazıp, yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin müziklerini yapan Teoman da galaya katıldı.

Gazetecilerle sohbet eden Teoman, EYT'nin kendisine de denk geldiğini söyledi.

"EYT bana da vurdu"

Geçtiğimiz haftalarda, "Ben yarı emekliyim" açıklamasında bulunan şarkıcı, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık. Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyerek, kahkaha attı.