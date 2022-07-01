Teoman: Gençleri seviyorum

Aleyna Tilki ile fotoğraf çektiren Teoman'dan açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki ve rapçi Çakal ile fotoğraf paylaşan Teoman, Cihangir'de görüntülendi.

Teoman ayaküstü soruları cevapladı. Muhabirlerin “Teoman Bey, rapçi Çakal ile fotoğraf paylaştınız. Acaba bir düet rap şarkı mı geliyor?” sorusuna yanıt verdi.

"Rap yapmayabilirim"

Teoman, "Ben gençleri seviyorum, onlarla bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Fakat ben Rap yapmayabilirim." dedi.

"Kızcağız"

Geçtiğimiz günlerde de Aleyna Tilki, Teoman ile olan bir fotoğraf paylaştı. 'Birlikte bir proje mi olacak?' haberlerine şarkıcı, “Ben kızcağız ile daha önceden tanışmıştım. Bir proje yok ama dediğim gibi ben gençleri seviyorum, güzel şeyler yapıyorlar.” dedi.