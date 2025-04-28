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Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin 28 yaşındaki kızı Deren Talu, son dönemlerde sosyal medyada çok aktif. Özellikle TikTok paylaşımıyla adından söz ettiren Deren Talu, geçtiğimiz hafta ünlü şarkıcı Teoman ile buluşmuştu.

TEOMAN'LA BULUŞMUŞTU

Instagram hesabından Teoman ile bir videosunu paylaşan Deren Talu, "Hayatımız kafelerde geçiyor boş boş oturuyoruz." demişti. Paylaşım, sosyal medyada gündem oldu ve epey konuşulmuştu.

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Teoman, Talu’yla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

"Ben kendisini tanımıyordum. Benimle fotoğraf çektirmek istediğini söyledi, kırmadım. Ben kimseyi kırmam. Fotoğraf çektirdik, ardından kendisini tanıttı."