Teoman ile Gülcan Arslan aşk yaşamaya başladı

Teoman ve Gülcan Arslan’ın geçtiğimiz gece özel bir davette yakınlaştı.

Uzun zamandır hayatınsa kimse olmayan Teoman ve yaz ayında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir aşk yaşayan Gülcan Arslan’ın bir davette yakınlaştığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Davet boyunca hep yan yana olan ikilinin, sahnede olan Kenan Doğulu şarkıları eşliğinde dans ettikleri öğrenildi. Gecenin hemen ertesi günü Teoman, kişisel sosyal medya hesabından Gülcan Arslan’ın dans ettiği anları paylaştı.

TAKİPLEŞTİLER

Bu paylaşım sonrası Arslan’da Teoman’ın paylaşımını kendi kişisel sosyal medya hesabında paylaştı ve Teoman’ı sosyal medyadan takibe aldı.