Teoman, yılbaşı sahne ücretleri hakkında konuştu Ünlü rock yıldızı Teoman, yılbaşında 2.2 milyon TL sahne ücreti alacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili konuştu.

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Türk Rock müziğinin efsanelerinden Teoman, son dönemde yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. EYT'den evliliğe birçok konuda konuşan Teoman, verdiği bir başka röportajda, bu açıklamaları komiklik olsun diye yaptığını açıkladı.

"Doğrusunu söylemiyorum"

Teoman, konuk olduğu programda, "Bana bir şey sordukları zaman ben onlara her zaman doğrusunu söylemiyorum. Hangisi komikse onu söylüyorum. 'EYT'li misiniz?' diyorlar 'Evet, EYT'liyim' diyorum. Geçen gün 'Teoman Bey evlenmeyi düşünüyor musunuz?' dediler 'Evet, 70 yaşından sonra evlenmeyi düşünüyorum.' dedim.

"Espri olsun"

Şimdi onlara 'Evlenmeyi düşünmüyorum' demenin hiçbir esprisi yok. Bari diyorum birilerini güldüreyim. O yüzden öyle cevaplar veriyorum." diye konuştu.

"Keşke.."

Şarkıcıların yılbaşı ücretleri hakkında yapılan haberlerle ilgili de konuşan Teoman, “Kendim için yazılan parayı gördüm, beğendim. Keşke ben de o kadar para alsam.” dedi.

Teoman’ın yılbaşı ücreti 2.2 milyon TL yazılmıştı.