Teoman'dan Sırrı Süreyya Önder'e: Ölme ağabey

Haber Merkezi

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu dün gece saatlerinde ameliyata alındı.

Önder, 12 saat süren ameliyatın tamamlanmasının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Hayati tehlikesi devam eden Önder'le ilgili şarkıcı Teoman'dan bir paylaşım geldi.

X HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü şarkıcı Teoman, doktorları tarafından hayati tehlikesinin devam ettiği açıklanan yakın dostu Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"ÖLME SIRRI AĞABEY"

Teoman; "Sırrı ağabey eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan.

İrfan Alış’ın gidişi gibi; Ölme Sırrı Ağabey. Benimle yine dalga geç. Güldür beni." ifadelerine yer verdi.