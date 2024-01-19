Terzi dizisinin yıldız ismi Ece Sükan bornozuyla poz verdi! Derin bacak dekoltesi olay oldu Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla çok konuşulan Ece Sükan, son pozunu bornozuyla verdi.

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Model ve oyuncu Ece Sükan, son olarak başrollerini Çağatay Ulusoy, Salih Bademci ve Şifanur Gül'ün paylaştığı internetteki bir platformda yayınlanan Terzi dizisinde, 'Suzi' karakterine hayat verdi.

Bornozlu poz

Cesur ve iddialı tarzı ile çok konuşulan ünlü oyuncu Ece Sükan, bu defa bornozuyla kamera karşısına geçti.

Derin bacak dekoltesi dikkat çekti.

"Hazırlık zamanı"

Ünlü oyuncu, karesini 237 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Hazırlık zamanı" notuyla paylaştı.

Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.