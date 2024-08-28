Tescilli güzel Amine Gülşe annesi ve kızlarıyla poz verdi! Fotoğrafa yorum yağdı .Dğnyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, annesini paylaştı; sosyal medya yıkıldı!

Haber Merkezi

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, 2019 yılında Amine Gülşe ile hayatını birleştirmişti.

Ünlü çift, mutlu evliliklerini Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla taçlandırmıştı.

Her zaman sosyal medyada ilgi odağı olan Özil Ailesi'nden Amine Gülşe, son olarak sosyal medya hesabından kızlarını ve annesini paylaştı.

"GENLER GÜZEL"

Tescilli güzelin annesini görenler, hayran kaldı. Anne-kızın benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Amine Gülşe ile tıpatıp benzeyen annesine "Genler güzel", "Anasına bak kızını al" yorumları geldi.