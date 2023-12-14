Tescilli güzel Neşe Erberk’in üçüzlerinden Selin Gurdikyan doktor oldu Üçüz kızları olan 1983 Türkiye Güzeli Neşe Erberk, doktor annesi oldu.

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Türkiye eski güzeli Neşe Erberk ve üçüz kızları sosyal medyada gündem oldu.

Neşe Erbek, son paylaşımında kızlarının doğum gününü kutlamıştı. Neşe Erberk'in üçüzleri güzellikleriyle göz dolduruyor.

Lara Gurdikyan, Selin Gurdikyan ve Alin Gurdikyan 24 yaşına girdi.

Neşe Erberk, kızlarının doğum gününü 'İyi ki doğmuşsunuz, iyi ki doğurmuşum… 3 nesil bir arada kutlamanın keyfini yaşıyoruz' notuyla kutlamıştı.

Tescilli güzel Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, 2022 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ve üçüncü olmuştu. 24 yaşındaki tescilli güzel, Florida International University'den mezun oldu.

Tıp fakültesini bitiren Selin Gurdikyan, Florida International University'den mezuniyet fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Selin Gurdikyan, çok sayıda yorum ve beğeni alan paylaşıma şu notu düştü:

"3,5 yılda bitti"

"Bir bölümün sonu ve yeni bir kitabın başlangıcı. 3,5 yılın bu kadar çabuk geçeceğini düşünmemiştim. Zaman zaman bu süreçte kaybolduğumda bile her saniyesini sevdim. Eğer siz de benim gibiyseniz ve bazen acele etmek istiyorsanız kendinize hayatın bir kısa mesafe koşusu değil, bir maraton olduğunu hatırlatın.

"Acele etmeyin"

Acele etmeyin. En rastgele anlarda aklınıza gelecek küçük şeylerin tadını çıkarın. Konfor alanınızın veya uzmanlığınızın dışında görünebilecek yeni şeyleri denemekten korkmayın. Çevrenizi keşfedin ve kendinizi keşfedin. Bu senin hayatın ve harika şeyler yapacaksın."

"Akıllı Selin'im"

Neşe Erberk, kızının tıp fakültesi mezuniyeti sevincine, "Tebrikler benim tatlı akıllı Selin'im." mesajıyla ortak oldu.