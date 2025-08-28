Tescilli güzel Şevval Şahin kendini anlattı: “Yanımdaki herkesi yüceltirim"

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, birinci olduğu yıl tartışma yaratmıştı. Şahin'in estetiksiz hali tartışma konusu olmuştu.

Ünlü model, 1 yıldır iş insanı Burak Ateş ile aşk yaşıyor. Aşk insanı olduğunu söyleyen Şahin, ilişki yaşadığında nasıl biri olduğunu anlattı.

"ÇABALARIM"

Sevdiği insanlara tutku ile bağlı olduğunu anlatan Şahin, “Yanımdaki herkesi yüceltirim. Elimde ne varsa her şeyi paylaşırım. Kolay kolay vazgeçmem. Zor bir insanım ama hayatımdaki insanların hayatlarını kolaylaştırmak için çabalarım. Değer veriyorsam herkesten ayrı ve ayrıcalıklı tutarım. Ama yanlış yapılırsa gözümde karıncadan bile daha küçük olur.” dedi.