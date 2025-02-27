Teşkilat'ın Kate'i küvette! Tuvana Türkay'ın son pozları gündem oldu

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Şu sıralar Teşkilat dizisinde Kate karakterini canlandıran Tuvana Türkay, sosyal medyanın aktif isimlerinden.

İki ay Londra'da yaşayan sonra çekimler için geri dönen Türkay, sık sık pozlarıyla da dikkat çekiyor.

TUVANA KÜVETTE

Son olarak bir marka için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, son verdiği pozlarla gündem oldu. Ünlü isim bu defa küvette poz vererek hayranlarını mest etti.

Tuvana Türkay'ın iddialı pozlarına hayranlarından "Bu nasıl güzellik", "Doğal güzel" yorumları geldi.