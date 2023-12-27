Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta şaşkınlığa uğrattı! Okul hikayesini duyan "Pes" dedi Okul döneminde öğretmeninin kafasına vurması sonucu beyin kanaması geçirdiğini söyleyen Mesut Akusta, eğitim hayatının bu nedenle yarım kaldığını açıkladı.

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Teşkilat dizisinde hayat verdiği Mete Başkan karakteriyle akıllara kazınan Metin Akusta, herkesi şaşırttı.

Katıldığı bir programda hayatına dair önemli açıklamalar yapan Akusta, çocukken beyin kanaması geçirdiğini söyledi.

Akusta o dönem yaşadıklarını şu sözlerle anlattı;

"Hocam kafama yumruk attı"

İlkokulu bitirince Afyon'a annemin memleketine taşındık. Babam rahmetli olunca da Afyon'dan Ankara'ya taşındık. Ortaokula Afyon'da başladım. Okul hayatım olmadı, orta 2'nci sınıftayken beyin kanaması geçirdim; hocamızın kafama yumruk atmasıyla oluşan. İlk komaya okulda giriyorum, hastaneye götürüyorlar, iyi gibiyim sonra gece yarısı yeniden komaya giriyorum.

"Berberde tıraş olurken bile kafamı kolluyorum"

Beyin cerrahi bölümünde tedavi gören Mesut Akusta, "Doktorlar 'Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok, Ankara'ya götürmeniz lazım' diyor.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne Beyin Cerrahi Bölümüne götürüyorlar, orada tedavi görüyorum. Futbolu bırakmak zorunda kaldım, hiçbir şey yapamaz hale geldim." açıklamasını yaptı.

1993 yılından itibaren dizi ve filmlerde rol almaya başlayan başarılı oyuncu, "Beynime darbe alamam ömrüm boyunca. Berberde bile tıraş olurken kafamı kolluyorum, o yıllardan kalan bir şey. Okul dönemim orada bitti. Ankara'ya taşındıktan sonra da pek çok iş yaptım." ifadelerini kullandı.