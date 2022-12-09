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    Thor'dan Dilan Çiçek Deniz'e mesaj

    Dilan Çiçek Deniz'e eski sevgilisi İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan mesaj var.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 11:50
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    Thor'dan Dilan Çiçek Deniz'e mesaj

    Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile bir yıldır aşk yaşıyordu. Bu yaz evleneceklerdi ama düğünü yoğunluklarından dolayı ertelediklerini açıklamışlardı. Ancak çiftin ayrıldığı ortaya çıktı. Dilan Çiçek Deniz ile ayrıldığı sevgilisi Thor Saevarsson arasında bu defa dövme krizi yaşanıyor.

    Saevarsson, şimşek üzerinde eski sevgilisinin isim ve soy isimlerinin baş harflerinde oluşan ‘DÇD’ yazılı vücudunu paylaştı ve imalı bir mesaj yazdı.

    "Sonsuza kadar"

    Thor, "Her dönem: Sonsuza kadar" yazıp, dövmeyi sildirmeyeceğini ima etti. Yönetmenin bu mesajı, barışmak için Deniz’e zeytin dalı uzattığı yorumlarına neden oldu.

    Thor dan Dilan Çiçek Deniz e mesaj #1

    Thor dan Dilan Çiçek Deniz e mesaj #2


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