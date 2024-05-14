Tiffany Haddish çocukluk travmasını ilk kez açıkladı Dünyaca ünlü aktris, komedyen ve yazar Tiffany Haddish, hayatındaki en korkunç dönemi anlattı.

ensonhaber.com

Bir programa konuk olan dünyanın en popüler isimlerinden Tiffany Haddish, daha önce hiçbir yerde anlatmadığı geçmişiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Haddish, yaşadığı bazı travmatik deneyimler nedeniyle ünlü bir şovmen olacağını asla düşünmediğini söyledi.

44 yaşındaki ünlü işim, gençken yaşadığı travmasından şu sözlerle bahsetti:

"Öleceğimi düşündüm"

"21 yaşına geleceğimi bile düşünmemiştim. 21 yaşımdan önce öleceğimi düşündüm çünkü etrafımda insanlar vuruluyordu."

"Büyük bir yıkım"

Tanınan aktris, sözlerine "O kadar çok cenazeye katılmıştım ki. O kadar çok arkadaşım öldürülüyordu ki. Etrafımda o kadar büyük bir yıkım vardı ki ben... Bunu başarabileceğimi düşünmemiştim." şeklinde devam etti.